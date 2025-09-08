https://ria.ru/20250908/sud-2040491718.html

Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ

2025-09-08T17:23:00+03:00

в мире

армения

россия

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

армянская апостольская церковь

электросети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты предпринимателя Самвела Карапетяна на продление ареста, сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на источники."Самвел Карапетян останется под арестом", — говорится в публикации.Преследование Карапетяна в Армении

армения

россия

2025

