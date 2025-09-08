Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты предпринимателя Самвела Карапетяна на продление ареста, сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на источники.
"Самвел Карапетян останется под арестом", — говорится в публикации.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел задержание неправомерным.
- Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Двадцать третьего июля совет по защите прав Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против правительства Армении.
- Представители госорганов республики утверждают, что Ереван может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны.
- Власти продолжили действия, направленные на конфискацию "Электросетей Армении". Временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
- Одиннадцатого августа Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армении для привлечения ее к ответственности.