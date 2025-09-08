Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 08.09.2025 (обновлено: 18:42 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sud-2040491718.html
Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ
Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2025
Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ
Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты предпринимателя Самвела Карапетяна на продление ареста, сообщило онлайн-издание armlur.am со... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:23:00+03:00
2025-09-08T18:42:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армянская апостольская церковь
электросети армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты предпринимателя Самвела Карапетяна на продление ареста, сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на источники."Самвел Карапетян останется под арестом", — говорится в публикации.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250805/ssha-2033511337.html
https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_275:0:1920:1234_1920x0_80_0_0_237d70353b85d74c78435cb21d52a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь, электросети армении
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Армянская апостольская церковь, Электросети Армении
Апелляционный суд отклонил жалобу Карапетяна на продление ареста, пишут СМИ

Апелляционный суд Армении оставил под арестом предпринимателя Карапетяна

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Антикоррупционный апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты предпринимателя Самвела Карапетяна на продление ареста, сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на источники.
«
"Самвел Карапетян останется под арестом", — говорится в публикации.
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик
5 августа, 16:34

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел задержание неправомерным.
  • Адвокат Карапетяна подчеркнула, что решение инстанции подтвердило незаконность и необоснованность задержания ее подзащитного.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
18 августа, 00:11
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Двадцать третьего июля совет по защите прав Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли дело в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма против правительства Армении.
  • Представители госорганов республики утверждают, что Ереван может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны.
  • Власти продолжили действия, направленные на конфискацию "Электросетей Армении". Временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов.
  • Одиннадцатого августа Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армении для привлечения ее к ответственности.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
5 июля, 21:09
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширАрмянская апостольская церковьЭлектросети Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала