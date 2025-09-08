https://ria.ru/20250908/sud-2040443651.html

Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных

Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных - РИА Новости, 08.09.2025

Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных

Верховный суд РФ оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу ритуальным агентствам данных о покойниках, говорится в определении судебной... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:01:00+03:00

2025-09-08T15:01:00+03:00

2025-09-08T15:01:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу ритуальным агентствам данных о покойниках, говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, осужденный работал судебно-медицинским экспертом судебно-биологического отделения ГКУЗ Республики Мордовия, совмещая при этом должность дежурного врача - судебно-медицинского эксперта Саранского судебно-медицинского отделения исследования трупов ГКУЗ Республики Мордовия. Следствие обнаружило, что за четыре года он получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей "за предоставление информации о фактах смерти граждан, их персональных данных и местах нахождения трупов". Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Апелляция переквалифицировала обвинение на злоупотребление должностными полномочиями и снизила наказание до 2,5 лет в колонии-поселении. Однако адвокат продолжил добиваться его оправдания и дошел до Верховного суда РФ, также приговор оспорила и Генпрокуратура. В итоге суд указал, что судмедэксперт не является должностным лицом - субъектом преступления, предусмотренного статьями о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. "Согласно квалификационному справочнику, должность врача - судебно-медицинского эксперта отнесена к разряду специалистов... Врачи-специалисты не включены в разряд руководящих должностей с организационно-распорядительными функциями", - сказано в определении. Суд отменил приговор, прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления, освободил осужденного из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию.

https://ria.ru/20250901/sud-2038848719.html

https://ria.ru/20250908/vkks-2040434358.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, общество