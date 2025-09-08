Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных
15:01 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/sud-2040443651.html
Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных
2025-09-08T15:01:00+03:00
2025-09-08T15:01:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
общество
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу ритуальным агентствам данных о покойниках, говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, осужденный работал судебно-медицинским экспертом судебно-биологического отделения ГКУЗ Республики Мордовия, совмещая при этом должность дежурного врача - судебно-медицинского эксперта Саранского судебно-медицинского отделения исследования трупов ГКУЗ Республики Мордовия. Следствие обнаружило, что за четыре года он получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей "за предоставление информации о фактах смерти граждан, их персональных данных и местах нахождения трупов". Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима. Апелляция переквалифицировала обвинение на злоупотребление должностными полномочиями и снизила наказание до 2,5 лет в колонии-поселении. Однако адвокат продолжил добиваться его оправдания и дошел до Верховного суда РФ, также приговор оспорила и Генпрокуратура. В итоге суд указал, что судмедэксперт не является должностным лицом - субъектом преступления, предусмотренного статьями о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. "Согласно квалификационному справочнику, должность врача - судебно-медицинского эксперта отнесена к разряду специалистов... Врачи-специалисты не включены в разряд руководящих должностей с организационно-распорядительными функциями", - сказано в определении. Суд отменил приговор, прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления, освободил осужденного из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию.
россия
россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
Суд утвердил оправдательный приговор судмедэксперту из Ялты
1 сентября, 14:06
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда
Вчера, 14:17
 
Россия
Генеральная прокуратура РФ
Общество
 
 
