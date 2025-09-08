Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против России - РИА Новости, 08.09.2025
10:47 08.09.2025 (обновлено: 13:11 08.09.2025)
Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против России
Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против России - РИА Новости, 08.09.2025
Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против России
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ запретил немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ запретил немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против России, связанные с ее бывшими российскими активами, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге, а в случае нарушения - взыскать 7,5 миллиарда евро, передает корреспондент РИА Новости. "Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации… по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966", - огласил резолютивную часть определения суда судья Владислав Сорокин. Аналогичное решение принято в отношении юридической фирмы Aurelius Cotta, представляющей немецкую компанию в Гааге, и в отношении арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, слушающих дело. В случае нарушения запрета суд определил взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta по 7,5 миллиарда евро (более 716 миллиардов рублей по текущему курсу) и такую же сумму - солидарно с двух арбитров.Суд запретил арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". Ранее Генпрокуратура отказалась от требований к третьему арбитру, Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге.Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Wintershall 17 лет сотрудничала с "Газпромом", в частности, при освоении Южно-Русского и Уренгойского нефтегазовых месторождений, была оператором некоторых проектов, но в 2022 году публично отказалась от сотрудничества. В декабре 2023 года были изданы президентские указы, чтобы защитить проекты от недружественных действий немецкой компании, отметил юрист ведомства. По его словам, активы Wintershall были переданы российским компаниям.Как сообщил заявитель, в мае 2024 года Wintershall инициировала арбитражное разбирательство против России в Гааге с суммой исковых требований 7,5 миллиарда евро. По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами". Кроме того, само нахождение третейского суда на территории недружественного государства ограничивает РФ в процессуальных правах, подчеркнул юрист надзорного ведомства.Заинтересованные лица, в том числе Wintershall, своих представителей на заседание в понедельник не прислали.Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
гаага, wintershall, в мире, россия, западная сибирь, владимир путин, газпром, северный поток, генеральная прокуратура рф
Гаага, Wintershall, В мире, Россия, Западная Сибирь, Владимир Путин, Газпром, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ
Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против России

Суд запретил Wintershall вести арбитражные разбирательства против РФ в Гааге

© Getty Images / picture alliance/Friso GentschФлаг компании Wintershall Dea GmbH
Флаг компании Wintershall Dea GmbH - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Friso Gentsch
Флаг компании Wintershall Dea GmbH. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ запретил немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против России, связанные с ее бывшими российскими активами, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге, а в случае нарушения - взыскать 7,5 миллиарда евро, передает корреспондент РИА Новости.
"Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации… по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966", - огласил резолютивную часть определения суда судья Владислав Сорокин.
Аналогичное решение принято в отношении юридической фирмы Aurelius Cotta, представляющей немецкую компанию в Гааге, и в отношении арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, слушающих дело.
В случае нарушения запрета суд определил взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta по 7,5 миллиарда евро (более 716 миллиардов рублей по текущему курсу) и такую же сумму - солидарно с двух арбитров.
Суд запретил арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". Ранее Генпрокуратура отказалась от требований к третьему арбитру, Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге.
Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Wintershall 17 лет сотрудничала с "Газпромом", в частности, при освоении Южно-Русского и Уренгойского нефтегазовых месторождений, была оператором некоторых проектов, но в 2022 году публично отказалась от сотрудничества. В декабре 2023 года были изданы президентские указы, чтобы защитить проекты от недружественных действий немецкой компании, отметил юрист ведомства. По его словам, активы Wintershall были переданы российским компаниям.
Как сообщил заявитель, в мае 2024 года Wintershall инициировала арбитражное разбирательство против России в Гааге с суммой исковых требований 7,5 миллиарда евро. По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами". Кроме того, само нахождение третейского суда на территории недружественного государства ограничивает РФ в процессуальных правах, подчеркнул юрист надзорного ведомства.
Заинтересованные лица, в том числе Wintershall, своих представителей на заседание в понедельник не прислали.
Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.
Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.
Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
ГаагаWintershallВ миреРоссияЗападная СибирьВладимир ПутинГазпромСеверный потокГенеральная прокуратура РФ
 
 
