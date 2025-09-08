Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации

https://ria.ru/20250908/sud-2040342538.html

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Житель Хабаровска осужден на 15 лет колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию представителей украинских спецслужб, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма), пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение надмогильных сооружений)... Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2023 года подсудимый через интернет вступил в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию "Легион "Свобода России"*, чтобы помогать в деятельности, направленной против интересов России. В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников СВО на территории Хабаровска.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

