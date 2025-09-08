Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации - РИА Новости, 08.09.2025
06:01 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/sud-2040342538.html
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации - РИА Новости, 08.09.2025
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации
Житель Хабаровска осужден на 15 лет колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию представителей украинских спецслужб,... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T06:01:00+03:00
2025-09-08T06:01:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Житель Хабаровска осужден на 15 лет колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию представителей украинских спецслужб, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма), пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение надмогильных сооружений)... Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2023 года подсудимый через интернет вступил в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию "Легион "Свобода России"*, чтобы помогать в деятельности, направленной против интересов России. В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников СВО на территории Хабаровска.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край
Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации

Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за осквернение могил участников СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Житель Хабаровска осужден на 15 лет колонии за осквернение могил участников специальной военной операции (СВО) по указанию представителей украинских спецслужб, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма), пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (осквернение надмогильных сооружений)... Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2023 года подсудимый через интернет вступил в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию "Легион "Свобода России"*, чтобы помогать в деятельности, направленной против интересов России. В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников СВО на территории Хабаровска.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Происшествия Россия Хабаровск Хабаровский край
 
 
