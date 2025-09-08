Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 08.09.2025 (обновлено: 04:37 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sud-2040338707.html
В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла
В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла - РИА Новости, 08.09.2025
В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла
Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье по делу работника, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:30:00+03:00
2025-09-08T04:37:00+03:00
происшествия
россия
дальнегорский городской округ
дальнегорск
дальполиметалл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье по делу работника, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в Приморье, сообщает региональная прокуратура. Утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" компании "Дальполиметалл" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. На момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Одного травмированного работника подняли на поверхность, вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. В машине "скорой" по пути в больницу пострадавший скончался. Было возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего. "Прокуратура города Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении трех должностных лиц АО "ГМК Дальполиметалл"… Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По результатам проверки надзорного ведомства по постановлениям прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда), а также по статье 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) на общую сумму 390 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда на контроле.
https://ria.ru/20250904/yakutiya-2039557505.html
https://ria.ru/20250808/rudnik-2034058829.html
россия
дальнегорский городской округ
дальнегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дальнегорский городской округ, дальнегорск, дальполиметалл
Происшествия, Россия, Дальнегорский городской округ, Дальнегорск, Дальполиметалл
В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла

В Приморье трое должностных лиц предстанут перед судом по делу погибшего горняка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье по делу работника, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в Приморье, сообщает региональная прокуратура.
Утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" компании "Дальполиметалл" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. На момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Одного травмированного работника подняли на поверхность, вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. В машине "скорой" по пути в больницу пострадавший скончался. Было возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Якутии при сходе горной породы на руднике погиб человек
4 сентября, 07:00
"Прокуратура города Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении трех должностных лиц АО "ГМК Дальполиметалл"… Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По результатам проверки надзорного ведомства по постановлениям прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда), а также по статье 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) на общую сумму 390 тысяч рублей.
Фактическое исполнение решения суда на контроле.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор
8 августа, 05:03
 
ПроисшествияРоссияДальнегорский городской округДальнегорскДальполиметалл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала