В Приморье пройдет суд по делу о гибели горняка на руднике Дальполиметалла

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Трое должностных лиц предстанут перед судом в Приморье по делу работника, который в декабре 2024 года погиб после обвала породы на руднике "Дальполиметалла" в Приморье, сообщает региональная прокуратура. Утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" компании "Дальполиметалл" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. На момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Одного травмированного работника подняли на поверхность, вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. В машине "скорой" по пути в больницу пострадавший скончался. Было возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура через суд добилась взыскания 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда семье горнорабочего. "Прокуратура города Дальнегорска утвердила обвинительное заключение в отношении трех должностных лиц АО "ГМК Дальполиметалл"… Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По результатам проверки надзорного ведомства по постановлениям прокурора виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда), а также по статье 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) на общую сумму 390 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда на контроле.

