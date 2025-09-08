Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине, пишут СМИ
09:38 08.09.2025
Президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине, пишут СМИ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию главы Финляндии. Трамп ранее заявил, что лидеры ряда европейских стран посетят Соединенные Штаты в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. "Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели", - говорится в сообщении издания. Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами. Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
вашингтон (штат), финляндия, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Вашингтон (штат), Финляндия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине, пишут СМИ

Helsingin Sanomat: Стубб не поедет в Вашингтон на встречу Трампа по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию главы Финляндии.
Трамп ранее заявил, что лидеры ряда европейских стран посетят Соединенные Штаты в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
"Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели", - говорится в сообщении издания.
Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Вашингтон (штат)ФинляндияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
