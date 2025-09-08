https://ria.ru/20250908/ssha-2040557249.html
"В два раза". Рост импорта США из России приел Запад в недоумение
"В два раза". Рост импорта США из России приел Запад в недоумение - РИА Новости, 08.09.2025
"В два раза". Рост импорта США из России приел Запад в недоумение
Объем торговли США и России за первые семь месяцев 2025 года уже почти достиг уровня прошлого года в целом, сообщил в соцсети Х журналист немецкого Bild Джулиан РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T23:52:00+03:00
2025-09-08T23:52:00+03:00
2025-09-08T23:58:00+03:00
сша
импорт
россия
европа
bild
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/13/1516851358_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_d5ac1c68cd3fb4a7bc7e20140c6d92dc.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Объем торговли США и России за первые семь месяцев 2025 года уже почти достиг уровня прошлого года в целом, сообщил в соцсети Х журналист немецкого Bild Джулиан Репке."В то время как администрация Трампа (справедливо) обвиняет Европу в том, что она слишком много торгует с Россией, импорт США из России увеличится более чем в два раза в течение первого года правления Трампа по сравнению с прошлым годом Байдена", — написал он.Журналист проиллюстрировал свою публикацию данными Бюро переписи населения США, согласно которым в январе-июле 2025 года импорт США из России составил 2,85 миллиарда долларов. Пик был достигнут в мае и марте, когда объем импорта достигал 539,6 и 523,5 миллиона долларов соответственно.Пир этом за весь прошлый год этот показатель, согласно данным Бюро переписи населения США, составил три миллиарда. То есть импорт США из России лишь за семь месяцев составил 95% от показателя за целый 2024 год.
https://ria.ru/20250806/tramp-2033587421.html
https://ria.ru/20250805/ssha-2033584248.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/13/1516851358_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_217f82548ba4a8971a45c899a0cf0938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, импорт, россия, европа, bild, в мире
США, Импорт, Россия, Европа, Bild, В мире
"В два раза". Рост импорта США из России приел Запад в недоумение
Репке: в 2025 году США удвоили объем импорта из России