Суд в США поддержал россиянку по делу о дискриминации со стороны украинки
21:51 08.09.2025 (обновлено: 22:03 08.09.2025)
Суд в США поддержал россиянку по делу о дискриминации со стороны украинки
Суд в США поддержал россиянку по делу о дискриминации со стороны украинки - РИА Новости, 08.09.2025
Суд в США поддержал россиянку по делу о дискриминации со стороны украинки
Суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать россиянке Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку,... РИА Новости, 08.09.2025
в мире
сша
россия
иллинойс
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать россиянке Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку, рассказала Муслимова РИА Новости. "Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов", - сказала Муслимова. По ее словам, в феврале 2023 года она обратилась в одни из местных салонов, однако работавшая там украинка отказалась предоставлять услугу, поскольку она из России. Муслимова отметила, что подавала в суд на американскую компанию, которой пришлось отвечать за свою сотрудницу. Она также подчеркнула, что защищала свои интересы самостоятельно и не прибегала к услугам адвокатов. Процесс проходил в Комиссии по правам человека штата Иллинойс. Судья по административным делам Дженнифер Нолен постановила, что Муслимова столкнулась, в частности, с "дискриминационным поведением", злым умыслом и русофобией. "Учитывая все эти факторы, я присуждаю заявительнице 20 000 долларов США в качестве компенсации за ее душевные страдания, что, по моему мнению, является суммой, разумно необходимой для возмещения ущерба заявительнице, исходя из фактов настоящего дела". - написала судья в решении. Муслимова назвала это решение победой всей российской диаспоры в США. "Я точно знаю, что многие наши сограждане здесь с этим сталкиваются, но не подают в суд, поскольку думают, что выиграть нереально. Но если человек хочет, он себя защитит от несправедливости," - сказала она.
сша
россия
иллинойс
в мире, сша, россия, иллинойс
В мире, США, Россия, Иллинойс
Суд в США поддержал россиянку по делу о дискриминации со стороны украинки

В США россиянке выплатят $20 тыс по делу о дискриминации по нацпризнаку

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать россиянке Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку, рассказала Муслимова РИА Новости.
"Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов", - сказала Муслимова.
По ее словам, в феврале 2023 года она обратилась в одни из местных салонов, однако работавшая там украинка отказалась предоставлять услугу, поскольку она из России.
Муслимова отметила, что подавала в суд на американскую компанию, которой пришлось отвечать за свою сотрудницу. Она также подчеркнула, что защищала свои интересы самостоятельно и не прибегала к услугам адвокатов.
Процесс проходил в Комиссии по правам человека штата Иллинойс. Судья по административным делам Дженнифер Нолен постановила, что Муслимова столкнулась, в частности, с "дискриминационным поведением", злым умыслом и русофобией.
"Учитывая все эти факторы, я присуждаю заявительнице 20 000 долларов США в качестве компенсации за ее душевные страдания, что, по моему мнению, является суммой, разумно необходимой для возмещения ущерба заявительнице, исходя из фактов настоящего дела". - написала судья в решении.
Муслимова назвала это решение победой всей российской диаспоры в США.
"Я точно знаю, что многие наши сограждане здесь с этим сталкиваются, но не подают в суд, поскольку думают, что выиграть нереально. Но если человек хочет, он себя защитит от несправедливости," - сказала она.
В миреСШАРоссияИллинойс
 
 
