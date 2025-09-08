США прекратили действие меморандумов о борьбе с дезинформацией, пишут СМИ

https://ria.ru/20250908/ssha-2040526618.html
2025-09-08T19:29:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США уведомили страны Европы, что прекращают действие меморандумов о взаимопонимании в сфере "борьбы с дезинформацией третьих стран", сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. В апреле госсекретарь США Марко Рубио объявил о роспуске Центра глобального взаимодействия (GEC) - центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшегося в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде."Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, целью которых было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами", - говорится в публикации.Отмечается, что эти меморандумы были частью инициативы GEС, прекращение действия меморандумов является последним шагом по завершению этой программы.
