США прекратили действие меморандумов о борьбе с дезинформацией, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2025
19:29 08.09.2025 (обновлено: 20:49 08.09.2025)
США прекратили действие меморандумов о борьбе с дезинформацией, пишут СМИ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США уведомили страны Европы, что прекращают действие меморандумов о взаимопонимании в сфере "борьбы с дезинформацией третьих стран", сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. В апреле госсекретарь США Марко Рубио объявил о роспуске Центра глобального взаимодействия (GEC) - центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшегося в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде."Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, целью которых было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами", - говорится в публикации.Отмечается, что эти меморандумы были частью инициативы GEС, прекращение действия меморандумов является последним шагом по завершению этой программы.
США прекратили действие меморандумов о борьбе с дезинформацией, пишут СМИ

FT: США прекратили действие меморандумов по борьбе с дезинформацией

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США уведомили страны Европы, что прекращают действие меморандумов о взаимопонимании в сфере "борьбы с дезинформацией третьих стран", сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
В апреле госсекретарь США Марко Рубио объявил о роспуске Центра глобального взаимодействия (GEC) - центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшегося в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде.
"Европейские страны получили уведомление от госдепартамента... что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны при администрации (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, целью которых было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами", - говорится в публикации.
Отмечается, что эти меморандумы были частью инициативы GEС, прекращение действия меморандумов является последним шагом по завершению этой программы.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы
