СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы
17:58 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/ssha-2040502120.html
СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы
СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы - РИА Новости, 08.09.2025
СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение апелляционной инстанции и разрешить заморозку... РИА Новости, 08.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
государственный департамент сша
агентство по международному развитию сша
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение апелляционной инстанции и разрешить заморозку многомиллиардных расходов на зарубежные программы, пишет газета Washington Post со ссылкой на поступившие в её распоряжение судебные документы. Апелляционный суд в понедельник подтвердил запрет на блокировку средств, обязав власти направить выделенные Конгрессом деньги на еду, лекарства и проекты развития до конца финансового года, который завершится 30 сентября. "Нет оснований отходить от базового принципа: если Конгресс утвердил ассигнования, они должны быть израсходованы по назначению", — говорится в постановлении федерального судьи Амира Али. По подсчётам Конгресса, заморозка, на которой настаивает администрация, затрагивает около 430 миллиардов долларов бюджетных средств, включая проекты в сфере транспорта, медицины и образования. Из них примерно 30 миллиардов долларов приходится на зарубежные программы Госдепартамента и USAID, значительная часть которых рискует сгореть в конце сентября. Иски против заморозки расходов подали гуманитарные организации, предупреждающие о риске катастрофы. В частности, исследование в журнале Lancet прогнозировало до 14 миллионов дополнительных смертей к 2030 году, включая до 5 миллионов детей младше пяти лет. В апреле Верховный суд уже позволял администрации временно блокировать отдельные гранты, включая около 800 миллионов долларов на исследования заболеваний в уязвимых группах и до 65 миллионов долларов на образовательные программы. Однако нынешний спор о зарубежной помощи, отмечает Washington Post, может стать крупнейшей проверкой полномочий президента в сфере контроля за расходами
сша
в мире, сша, дональд трамп, государственный департамент сша, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Агентство по международному развитию США
СМИ: власти США просят разрешить заморозку расходов на зарубежные программы

WP: администрация Трампа просит разрешить заморозку расходов на программы

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение апелляционной инстанции и разрешить заморозку многомиллиардных расходов на зарубежные программы, пишет газета Washington Post со ссылкой на поступившие в её распоряжение судебные документы.
Апелляционный суд в понедельник подтвердил запрет на блокировку средств, обязав власти направить выделенные Конгрессом деньги на еду, лекарства и проекты развития до конца финансового года, который завершится 30 сентября.
"Нет оснований отходить от базового принципа: если Конгресс утвердил ассигнования, они должны быть израсходованы по назначению", — говорится в постановлении федерального судьи Амира Али.
По подсчётам Конгресса, заморозка, на которой настаивает администрация, затрагивает около 430 миллиардов долларов бюджетных средств, включая проекты в сфере транспорта, медицины и образования. Из них примерно 30 миллиардов долларов приходится на зарубежные программы Госдепартамента и USAID, значительная часть которых рискует сгореть в конце сентября.
Иски против заморозки расходов подали гуманитарные организации, предупреждающие о риске катастрофы. В частности, исследование в журнале Lancet прогнозировало до 14 миллионов дополнительных смертей к 2030 году, включая до 5 миллионов детей младше пяти лет.
В апреле Верховный суд уже позволял администрации временно блокировать отдельные гранты, включая около 800 миллионов долларов на исследования заболеваний в уязвимых группах и до 65 миллионов долларов на образовательные программы. Однако нынешний спор о зарубежной помощи, отмечает Washington Post, может стать крупнейшей проверкой полномочий президента в сфере контроля за расходами
