Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа
17:12 08.09.2025 (обновлено: 17:35 08.09.2025)
Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Протестующие остаются в парке Лафайет напротив Белого дома, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их, передает корреспондент РИА Новости. "Власти убрали голубую палатку, сославшись на то, что под ней могут скрываться опасные предметы. Но тут секретная служба и полицейские собаки. За 40 лет они ни разу не унюхали ничего противозаконного", - сказала активистка у Белого дома. В прошлую пятницу Трампу пожаловались на протест, который "мозолит глаза", президент распорядился убрать его. Выступления против ядерного оружия напротив Белого дома начались в 1981 году, как рассказывают активисты. На месте при этом всё осталось по-прежнему, кроме отсутствия голубого тента. В остальном активисты заявили агентству, что круглые сутки дежурят напротив Белого дома с антивоенными транспарантами.
Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа

© AP Photo / Jose Luis MaganaАнтивоенный протест в парке Лафайет напротив Белого дома. 7 сентября 2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Антивоенный протест в парке Лафайет напротив Белого дома. 7 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Протестующие остаются в парке Лафайет напротив Белого дома, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их, передает корреспондент РИА Новости.
"Власти убрали голубую палатку, сославшись на то, что под ней могут скрываться опасные предметы. Но тут секретная служба и полицейские собаки. За 40 лет они ни разу не унюхали ничего противозаконного", - сказала активистка у Белого дома.
В прошлую пятницу Трампу пожаловались на протест, который "мозолит глаза", президент распорядился убрать его. Выступления против ядерного оружия напротив Белого дома начались в 1981 году, как рассказывают активисты.
На месте при этом всё осталось по-прежнему, кроме отсутствия голубого тента. В остальном активисты заявили агентству, что круглые сутки дежурят напротив Белого дома с антивоенными транспарантами.
Флаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
