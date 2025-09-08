https://ria.ru/20250908/ssha-2040487513.html

Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа

Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа - РИА Новости, 08.09.2025

Протестующие остаются в парке у Белого дома, несмотря на требование Трампа

Протестующие остаются в парке Лафайет напротив Белого дома, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:12:00+03:00

2025-09-08T17:12:00+03:00

2025-09-08T17:35:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040494778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f70cc0efe176b04e2cf0c409243193c5.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Протестующие остаются в парке Лафайет напротив Белого дома, несмотря на требование президента США Дональда Трампа убрать их, передает корреспондент РИА Новости. "Власти убрали голубую палатку, сославшись на то, что под ней могут скрываться опасные предметы. Но тут секретная служба и полицейские собаки. За 40 лет они ни разу не унюхали ничего противозаконного", - сказала активистка у Белого дома. В прошлую пятницу Трампу пожаловались на протест, который "мозолит глаза", президент распорядился убрать его. Выступления против ядерного оружия напротив Белого дома начались в 1981 году, как рассказывают активисты. На месте при этом всё осталось по-прежнему, кроме отсутствия голубого тента. В остальном активисты заявили агентству, что круглые сутки дежурят напротив Белого дома с антивоенными транспарантами.

https://ria.ru/20250908/usa-2040416072.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша