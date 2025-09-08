https://ria.ru/20250908/ssha-2040293513.html

США все делают правильно — и проигрывают

08.09.2025

США все делают правильно — и проигрывают

Ирина Алкснис

Среди вечных вопросов, неизменно вызывающих бурные споры, особое место занимает следующий: способен ли человек переломить исторический процесс? Может ли группа единомышленников, пусть даже крупная, преодолеть исторический тренд — политические, экономические и социальные тенденции, которые складывались десятилетиями?В приложении к современности это звучит, например, так: могут ли либерал-глобалисты, которые остаются чрезвычайно влиятельной силой, перебороть процесс деглобализации, распада однополярного и формирование многополярного мира? Или другой вопрос: каковы шансы Дональда Трампа и его администрации снова сделать Америку великой — в том смысле, как это понимают сам президент США и MAGA-движение?Вопрос совсем не праздный, поскольку, несмотря на прилагаемые усилия, результат пока не впечатляет. Более того, раз за разом возникают ситуации, которые заставляют подозревать, что даже самые благие намерения Белого дома в итоге будут перемолоты в пыль самой логикой исторического процесса, — слишком уж сложной является система, в которой пытаются запустить необходимые реформы.Задуматься на эту тему в очередной раз заставляет скандал, который развивается прямо сейчас. В отношениях Вашингтона с Сеулом разразился и набирает обороты новый кризис (к слову, уже далеко не первый за последнее время), и в этом скандале как в капле воды отражается та сложность и противоречивость, в которых американской администрации приходится действовать.На прошлой неделе Иммиграционная и таможенная полиция США провела масштабный рейд в штате Джорджия на строящемся там заводе аккумуляторов для электромобилей корпорации Hyundai. По итогам мероприятия было задержано около 300 граждан Южной Кореи — рабочих и инженеров, занятых на строительстве. Все они находятся в США нелегально, въехав в основном по туристическим визам (которые не дают права работать в стране), а у многих документы оказались уже просрочены. Все эти люди в данный момент находятся под стражей и готовятся к депортации.Для непосвященного человека ситуация выглядит бредовой: Hyundai завозит на высокотехнологичное производство в США южнокорейских нелегалов.Между тем ситуация объясняется очень просто.Как известно, Соединенные Штаты, нацеленные на собственную реиндустриализацию, выкручивают руки всем подряд с целью инвестиций в американскую промышленность и просто переноса производств за океан. Причем администрация Байдена занималась этим почти столь же активно, как и Трамп. По понятным причинам наибольшего успеха удалось добиться в отношении стран, которые находятся в статусе американских вассалов, а то и просто оккупированных стран. Южная Корея относится именно к таковым.Одним из достигнутых успехов стало принуждение корпорации Hyundai к созданию производства аккумуляторов на американской земле. Однако когда южные корейцы приступили к делу, они столкнулись с серьезной проблемой рабочей силы. К слову, ровно те же трудности возникли у тайваньцев при строительстве завода микропроцессоров в Аризоне. С одной стороны, за несколько десятилетий жизни в постиндустриальном мире американский рабочий класс сильно потерял в трудовых компетенциях — как следствие, на данный момент имеется острый дефицит рабочих и инженерных кадров необходимой квалификации. А с другой — существуют критические различия в трудовой этике Америки и Азии. По российским и европейским меркам трудовое законодательство США крайне жесткое, с минимальной защищенностью работника, но на фоне азиатских подходов Штаты выглядят просто коммунизмом. Американцы не будут работать в потогонке по 12-14 часов шесть дней в неделю без перерывов, отпусков и больничных, что является вполне себе нормой для значительной части Азии, включая Южную Корею. А хотя завод американский, строится он корейской корпорацией, и все технологические процессы в нем заточены под корейские трудовые стандарты.В результате Hyundai встала перед необходимостью завозить сотрудников из Кореи, поскольку местных просто не набрать. Но уперлась в стену: Штаты не оформляли им рабочие визы или делали с огромным скрипом. Причем у чиновников консульства вполне внятная позиция, защищающая национальные интересы: вы строите завод в Америке, чтобы на нем работали американцы, — вот и нанимайте рабочую силу на месте.Но корпорация имеет дело с реальностью, в которой этот путь просто не работает: сроки горят — если не взять корейцев, проект сорвется. В результате южные корейцы заехали в Штаты по туристическим визам и стали работать в Джорджии незаконно. Там-то их иммиграционная полиция и накрыла.В принципе, это довольно странно. Любое государство порой сталкивается с ситуациями, когда ему выгоднее — хотя бы на какое-то время — закрыть глаза на нарушения закона. Тут, казалось бы, именно такой случай: завод нужен в первую очередь самой Америке, и если из-за бюрократических тонкостей возникли препоны для его строительства, то государству имело бы смысл "не замечать" южнокорейских нелегалов, раз уж они критично важны для реализации этого проекта. А вместо этого был устроен полицейский рейд, в результате судьба всего проекта оказалась в подвешенном состоянии.Аналитики полагают, что разгадку стоит искать во внутриполитических американских процессах. Строительство завода Hyundai является важнейшим проектом не только для всей Америки, но и конкретно для штата Джорджия, а также лично для его губернатора Брайана Кемпа. Он республиканец, но у него очень сложные, конфликтные отношения с Дональдом Трампом. Губернатор фактически предал президента на выборах 2020 года: во-первых, он отказался расследовать дело о вбросах почтовых бюллетеней в Атланте, а во-вторых — запись телефонного разговора с госсекретарем Джорджии, в котором Трамп просил найти "недостающие для его победы" голоса, была "слита" и стала основанием для возбуждения прокуратурой штата уголовного дела против президента.Как бы то ни было, история с антимигрантским рейдом на заводе вызвала дикий скандал в Южной Корее: СМИ и социальные сети полны возмущенными комментариями политиков, аналитиков и рядовых граждан. Корейцы до крайности оскорблены происходящим, чувствуют себя преданными, и их можно понять: они выполнили требования сюзерена, только что пообещали Штатам инвестиции на 350 миллиардов, помогают Америке с реиндустриализацией. А в ответ получают вот такое обращение.При этом Сеул уже старается уклониться от наиболее опасных (антикитайских, разумеется) авантюр, к которым его склоняет Вашингтон. И в целом в Южной Корее набирают силу устремления на снижение вассальной зависимости от США и укрепление суверенитета. Разумеется, нынешняя история подбросит добавит дровишек в этот костер, что создаст дополнительные трудности для американцев при работе в регионе.Вот и получается парадоксальная ситуация. В этой истории все американские структуры действовали в соответствии с национальными интересами, руководствуясь наилучшими намерениями. Одни смогли добиться от Hyundai огромных инвестиций и строительства важного предприятия в США. Другие защищали трудовой рынок Соединенных Штатов и интересы американских работников. Третьи пресекли канал незаконной иммиграции.Вот только на выходе Америка получила приостановленное строительство завода с неясными перспективами и удар по отношениям с важнейшим союзником в ключевом регионе планеты. Кажется, американцам пора знакомиться с риторическим наследием Виктора Степановича Черномырдина — в частности, с его замечательной максимой: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

