https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040460894.html

ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР

ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР - РИА Новости, 08.09.2025

ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР

Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:02:00+03:00

2025-09-08T16:02:00+03:00

2025-09-08T18:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

северск

константиновка

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий выявили передвижение пехоты противника. Расчеты БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады нанесли точный удар, в результате которого живая сила ВСУ вместе со средством передвижения была уничтожена", — говорится в релизе.По данным ведомства, расчеты ударных беспилотников работают в ближнем тылу противника, блокируя пути подвоза, уничтожая оружие, живую силу и огневые точки. Такая тактика лишает передовые позиции ВСУ возможностей эффективной обороны и создает условия для продвижения российских штурмовиков.По последним данным Минобороны, бойцы Южной группировки атаковали за сутки шесть украинских бригад в районе Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

https://ria.ru/20250908/drony-2039726534.html

https://ria.ru/20250907/dnr-2040311160.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

северск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, константиновка, вооруженные силы рф