https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040460894.html
ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР
Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:02:00+03:00
2025-09-08T16:02:00+03:00
2025-09-08T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
северск
константиновка
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий выявили передвижение пехоты противника. Расчеты БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады нанесли точный удар, в результате которого живая сила ВСУ вместе со средством передвижения была уничтожена", — говорится в релизе.По данным ведомства, расчеты ударных беспилотников работают в ближнем тылу противника, блокируя пути подвоза, уничтожая оружие, живую силу и огневые точки. Такая тактика лишает передовые позиции ВСУ возможностей эффективной обороны и создает условия для продвижения российских штурмовиков.По последним данным Минобороны, бойцы Южной группировки атаковали за сутки шесть украинских бригад в районе Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
https://ria.ru/20250908/drony-2039726534.html
https://ria.ru/20250907/dnr-2040311160.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
северск
константиновка
