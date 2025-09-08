Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 08.09.2025 (обновлено: 18:09 08.09.2025)
ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР
ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России поразили украинских боевиков под Дроновкой в ДНР
Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
северск
константиновка
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий выявили передвижение пехоты противника. Расчеты БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады нанесли точный удар, в результате которого живая сила ВСУ вместе со средством передвижения была уничтожена", — говорится в релизе.По данным ведомства, расчеты ударных беспилотников работают в ближнем тылу противника, блокируя пути подвоза, уничтожая оружие, живую силу и огневые точки. Такая тактика лишает передовые позиции ВСУ возможностей эффективной обороны и создает условия для продвижения российских штурмовиков.По последним данным Минобороны, бойцы Южной группировки атаковали за сутки шесть украинских бригад в районе Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
россия
донецкая народная республика
северск
константиновка
Новости
ru-RU
Российские военнослужащие
ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников атаковали скопление украинских боевиков в районе Дроновки в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий выявили передвижение пехоты противника. Расчеты БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады нанесли точный удар, в результате которого живая сила ВСУ вместе со средством передвижения была уничтожена", — говорится в релизе.
Дроновка — село, расположенное к северо-западу от Северска.

По данным ведомства, расчеты ударных беспилотников работают в ближнем тылу противника, блокируя пути подвоза, уничтожая оружие, живую силу и огневые точки. Такая тактика лишает передовые позиции ВСУ возможностей эффективной обороны и создает условия для продвижения российских штурмовиков.
По последним данным Минобороны, бойцы Южной группировки атаковали за сутки шесть украинских бригад в районе Северска, Миньковки, Червоного, Куртовки и Константиновки в ДНР.
ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСеверскКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
