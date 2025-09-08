https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040397900.html

Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию

Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию - РИА Новости, 08.09.2025

Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию

Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:08:00+03:00

2025-09-08T12:08:00+03:00

2025-09-08T12:50:00+03:00

россия

европа

киев

дмитрий песков

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250907/evropa-2040190632.html

россия

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, киев, дмитрий песков, владимир путин, безопасность