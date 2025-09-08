Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 08.09.2025 (обновлено: 12:50 08.09.2025)
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию - РИА Новости, 08.09.2025
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию

Песков: СВО продолжится, пока безопасность РФ нельзя обеспечить другими методами

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.
России пора снять розовые очки в отношении Европы
Вчера, 08:00
России пора снять розовые очки в отношении Европы
Вчера, 08:00
 
