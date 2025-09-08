Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 08.09.2025
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ
Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область — небольшие группы и передвижения уничтожаются до того, как объединятся. Черниговская область — удар по цехам беспилотников и лагерям. Днепропетровск — атакуют склады, обогатительные фабрики и ПВД с иностранцами. Это операция "против логистики и потенциальных пыток прорыва" одновременно — замедляют, деморализуют, ломают систему", - сообщил Лебедев.
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ

ВС РФ поразили ударами склады, цеха дронов ВСУ и пункты размещения наемников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумская область — небольшие группы и передвижения уничтожаются до того, как объединятся. Черниговская область — удар по цехам беспилотников и лагерям. Днепропетровск — атакуют склады, обогатительные фабрики и ПВД с иностранцами. Это операция "против логистики и потенциальных пыток прорыва" одновременно — замедляют, деморализуют, ломают систему", - сообщил Лебедев.
