https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040358984.html
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ
Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:36:00+03:00
2025-09-08T09:36:00+03:00
2025-09-08T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
черниговская область
днепропетровск
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область — небольшие группы и передвижения уничтожаются до того, как объединятся. Черниговская область — удар по цехам беспилотников и лагерям. Днепропетровск — атакуют склады, обогатительные фабрики и ПВД с иностранцами. Это операция "против логистики и потенциальных пыток прорыва" одновременно — замедляют, деморализуют, ломают систему", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
черниговская область
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, черниговская область, днепропетровск, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Черниговская область, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ
ВС РФ поразили ударами склады, цеха дронов ВСУ и пункты размещения наемников