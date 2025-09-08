https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040358984.html

ВС России поразили пункты размещения наемников, склады и цеха БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Склады, цеха беспилотников ВСУ, а также пункты временного размещения иностранных наемников поражены ударами в разных регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумская область — небольшие группы и передвижения уничтожаются до того, как объединятся. Черниговская область — удар по цехам беспилотников и лагерям. Днепропетровск — атакуют склады, обогатительные фабрики и ПВД с иностранцами. Это операция "против логистики и потенциальных пыток прорыва" одновременно — замедляют, деморализуют, ломают систему", - сообщил Лебедев.

