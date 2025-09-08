https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040348563.html

Украинские военные под Часовым Яром находились на позиции год

Украинские военные под Часовым Яром находились на позиции год - РИА Новости, 08.09.2025

Украинские военные под Часовым Яром находились на позиции год

Российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций ВСУ украинских военных 24-й бригады, находившихся там без ротации с сентября минувшего года,... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:00:00+03:00

2025-09-08T08:00:00+03:00

2025-09-08T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций ВСУ украинских военных 24-й бригады, находившихся там без ротации с сентября минувшего года, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ с позывным "Нил". Ранее сообщалось, что десантники обнаружили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром. В ходе операции один военнослужащий ВСУ был ликвидирован, второго удалось взять в плен, однако он был тяжело ранен. "Обнаружили одного военнослужащего ВСУ, "трехсотый" тяжелый (раненый - ред.), оказали ему медицинскую помощь. Говорит, что 24-я бригада, 1-ый стрелковый батальон, сидят на позиции примерно с сентября того года. Дал указание оказать ему доврачебную помощь, однако, к сожалению, спасти не удалось", - пояснил командир. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341535.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире