Украинские военные под Часовым Яром находились на позиции год
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 08.09.2025
Украинские военные под Часовым Яром находились на позиции год
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций ВСУ украинских военных 24-й бригады, находившихся там без ротации с сентября минувшего года, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ с позывным "Нил". Ранее сообщалось, что десантники обнаружили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром. В ходе операции один военнослужащий ВСУ был ликвидирован, второго удалось взять в плен, однако он был тяжело ранен. "Обнаружили одного военнослужащего ВСУ, "трехсотый" тяжелый (раненый - ред.), оказали ему медицинскую помощь. Говорит, что 24-я бригада, 1-ый стрелковый батальон, сидят на позиции примерно с сентября того года. Дал указание оказать ему доврачебную помощь, однако, к сожалению, спасти не удалось", - пояснил командир. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Российские десантники обнаружили на одной из скрытых позиций ВСУ украинских военных 24-й бригады, находившихся там без ротации с сентября минувшего года, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ с позывным "Нил".
Ранее сообщалось, что десантники обнаружили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром. В ходе операции один военнослужащий ВСУ был ликвидирован, второго удалось взять в плен, однако он был тяжело ранен.
"Обнаружили одного военнослужащего ВСУ, "трехсотый" тяжелый (раненый - ред.), оказали ему медицинскую помощь. Говорит, что 24-я бригада, 1-ый стрелковый батальон, сидят на позиции примерно с сентября того года. Дал указание оказать ему доврачебную помощь, однако, к сожалению, спасти не удалось", - пояснил командир.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
