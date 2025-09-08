Рейтинг@Mail.ru
БПЛА уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 08.09.2025
БПЛА уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища в ходе воздушной разведки была выявлена артиллерийская позиция противника со 152-миллиметровой пушкой-гаубицей Д-20. В результате точного удара FPV-дрона орудие уничтожено… также был обнаружен миномет подразделений ВСУ. По целеуказанию операторов беспилотников артиллерийскими средствами поражения он был ликвидирован", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что действия расчетов БПЛА и артиллеристов позволили сорвать планы противника по ведению огня в данном направлении.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В районе Клебан-Быкского водохранилища в ходе воздушной разведки была выявлена артиллерийская позиция противника со 152-миллиметровой пушкой-гаубицей Д-20. В результате точного удара FPV-дрона орудие уничтожено… также был обнаружен миномет подразделений ВСУ. По целеуказанию операторов беспилотников артиллерийскими средствами поражения он был ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что действия расчетов БПЛА и артиллеристов позволили сорвать планы противника по ведению огня в данном направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
