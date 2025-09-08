БПЛА уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении

https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040345910.html

Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища в ходе воздушной разведки была выявлена артиллерийская позиция противника со 152-миллиметровой пушкой-гаубицей Д-20. В результате точного удара FPV-дрона орудие уничтожено… также был обнаружен миномет подразделений ВСУ. По целеуказанию операторов беспилотников артиллерийскими средствами поражения он был ликвидирован", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что действия расчетов БПЛА и артиллеристов позволили сорвать планы противника по ведению огня в данном направлении.

донецкая народная республика

2025

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины