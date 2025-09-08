https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040345910.html
БПЛА уничтожили артиллерийские орудия ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили артиллерийские орудия украинских войск на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе Клебан-Быкского водохранилища в ходе воздушной разведки была выявлена артиллерийская позиция противника со 152-миллиметровой пушкой-гаубицей Д-20. В результате точного удара FPV-дрона орудие уничтожено… также был обнаружен миномет подразделений ВСУ. По целеуказанию операторов беспилотников артиллерийскими средствами поражения он был ликвидирован", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что действия расчетов БПЛА и артиллеристов позволили сорвать планы противника по ведению огня в данном направлении.
донецкая народная республика
