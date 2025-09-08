Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 08.09.2025
В Сумской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ
В Сумской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди ликвидированных - начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук. ВСУ неоднократно использовали Сумскую область Украины для атак на Курскую область России.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
БПЛА группировки "Север" уничтожили французский миномет ВСУ
06:54
По его словам, среди ликвидированных - начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук.
ВСУ неоднократно использовали Сумскую область Украины для атак на Курскую область России.
