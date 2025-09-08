https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040344882.html

В Сумской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ

2025-09-08T06:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди ликвидированных - начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук. ВСУ неоднократно использовали Сумскую область Украины для атак на Курскую область России.

https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040344691.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

2025

Дарья Буймова

сумская область, украина, курская область, вооруженные силы украины, безопасность