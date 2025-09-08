https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040344882.html
В Сумской области ликвидировали начальника погранзаставы ВСУ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди ликвидированных - начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук. ВСУ неоднократно использовали Сумскую область Украины для атак на Курскую область России.
