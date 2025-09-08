https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040344191.html

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи - РИА Новости, 08.09.2025

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи

Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически остались без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T06:44:00+03:00

2025-09-08T06:44:00+03:00

2025-09-08T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически остались без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах.По словам собеседника агентства, оборудование вышло из строя в результате российской атаки."Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного", — сказал он.По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Запад", отвечающей за Харьковскую область, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка.При этом украинские войска потеряли:

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040341004.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, украина