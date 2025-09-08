Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи
ВСУ после удара практически остались без связи на Харьковском направлении
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении практически остались без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, оборудование вышло из строя в результате российской атаки.
"Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного", — сказал он.
По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Запад", отвечающей за Харьковскую область, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка.
При этом украинские войска потеряли:
- до 230 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин;
- 24 автомобиля;
- реактивную систему залпового огня;
- четыре орудия полевой артиллерии/
