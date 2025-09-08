https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040340459.html

Багги "Улан" поступил в соединения группировки "Центр"

Багги "Улан" поступил в соединения группировки "Центр" - РИА Новости, 08.09.2025

Багги "Улан" поступил в соединения группировки "Центр"

08.09.2025

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Новые тактические мотовездеходы "Улан" на базе "Нивы" поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ. "В мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили новые тактические мотовездеходы "Улан". Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожником на полигоне в условиях, приближенных к боевым действиям, а также знакомятся с его конструкцией", - сообщили в журналистам в МО РФ. Отмечается, что военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя в ходе тренировок с использованием новой техники - в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БПЛА. Тактический мотовездеход "Улан", разработанный на базе отечественного внедорожника "Нива", позволяет решить транспортные задачи в условиях боевых действий и бездорожья. Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения. "Особенностью разработки является простая и надежная конструкция мотовездехода, основанная на базе широко распространенного автомобиля "Нива" с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой. В подвеске российского багги также использованы комплектующие от "Нивы", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили высокую проходимость, вместительность и грузоподъемность "Улана" наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью.

