Багги "Улан" поступил в соединения группировки "Центр"

Специальная военная операция на Украине
 
05:11 08.09.2025 (обновлено: 11:00 08.09.2025)
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Новые тактические мотовездеходы "Улан" на базе "Нивы" поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ. "В мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили новые тактические мотовездеходы "Улан". Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожником на полигоне в условиях, приближенных к боевым действиям, а также знакомятся с его конструкцией", - сообщили в журналистам в МО РФ. Отмечается, что военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя в ходе тренировок с использованием новой техники - в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БПЛА. Тактический мотовездеход "Улан", разработанный на базе отечественного внедорожника "Нива", позволяет решить транспортные задачи в условиях боевых действий и бездорожья. Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения. "Особенностью разработки является простая и надежная конструкция мотовездехода, основанная на базе широко распространенного автомобиля "Нива" с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой. В подвеске российского багги также использованы комплектующие от "Нивы", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили высокую проходимость, вместительность и грузоподъемность "Улана" наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью.
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Новые тактические мотовездеходы "Улан" на базе "Нивы" поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ.
"В мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили новые тактические мотовездеходы "Улан". Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожником на полигоне в условиях, приближенных к боевым действиям, а также знакомятся с его конструкцией", - сообщили в журналистам в МО РФ.
Отмечается, что военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя в ходе тренировок с использованием новой техники - в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БПЛА.
Тактический мотовездеход "Улан", разработанный на базе отечественного внедорожника "Нива", позволяет решить транспортные задачи в условиях боевых действий и бездорожья. Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения.
"Особенностью разработки является простая и надежная конструкция мотовездехода, основанная на базе широко распространенного автомобиля "Нива" с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой. В подвеске российского багги также использованы комплектующие от "Нивы", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили высокую проходимость, вместительность и грузоподъемность "Улана" наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью.
