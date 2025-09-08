Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 08.09.2025
Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром
ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил". "Засекли противника по Mavic (БПЛА - ред.), который нес посылку. Сейчас попробуем дымом выкурить их оттуда. Первым сбросом постараемся уничтожить укрытие, в котором они укрываются, в дальнейшем расчистим (территорию – ред.) сбросами (с БПЛА – ред.). Начальник инженерной службы постарается заминировать вблизи, чтобы не было путей отхода и начальник службы РХБЗ имеет также ресурс Mavic, которые сбрасывают дымы. Дым, попадая в закрытое пространство, начинает расходиться, и если не выходит сразу, значит есть тяга. По тяге мы можем посмотреть, где второй выход", - рассказал командир план действий десантников по уничтожению обнаруженного укрытия противника. Он уточнил, что десантники открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также при помощи дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ. "Это скорее всего корректировщики, они находятся в непосредственной близости (к позициям ВС РФ – ред.), такие зашифрованные позиции позволяют им вскрывать и докладывать с промежуточных точек, что допустим завелась техника, что не передает беспилотная авиация", - пояснил "Нил". Он уточнил, что ВСУ при отступлении из Часова Яра оставили такие группы корректировщиков, которые выявляются и уничтожаются десантниками. По словам командира полка, в результате операции один военнослужащий ВСУ был ликвидирован, второй взят в плен, однако из-за ранений его не удалось спасти, не смотря на оказанную медицинскую помощь. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Трофейный колесный танк АМХ на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
4 сентября, 14:33
