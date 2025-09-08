https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040334766.html

Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.09.2025

Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром

Десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T03:11:00+03:00

2025-09-08T03:11:00+03:00

2025-09-08T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

вооруженные силы украины

войска рхбз

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных сил ВСУ под Часовым Яром, сообщил РИА Новости командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Нил". "Засекли противника по Mavic (БПЛА - ред.), который нес посылку. Сейчас попробуем дымом выкурить их оттуда. Первым сбросом постараемся уничтожить укрытие, в котором они укрываются, в дальнейшем расчистим (территорию – ред.) сбросами (с БПЛА – ред.). Начальник инженерной службы постарается заминировать вблизи, чтобы не было путей отхода и начальник службы РХБЗ имеет также ресурс Mavic, которые сбрасывают дымы. Дым, попадая в закрытое пространство, начинает расходиться, и если не выходит сразу, значит есть тяга. По тяге мы можем посмотреть, где второй выход", - рассказал командир план действий десантников по уничтожению обнаруженного укрытия противника. Он уточнил, что десантники открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также при помощи дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ. "Это скорее всего корректировщики, они находятся в непосредственной близости (к позициям ВС РФ – ред.), такие зашифрованные позиции позволяют им вскрывать и докладывать с промежуточных точек, что допустим завелась техника, что не передает беспилотная авиация", - пояснил "Нил". Он уточнил, что ВСУ при отступлении из Часова Яра оставили такие группы корректировщиков, которые выявляются и уничтожаются десантниками. По словам командира полка, в результате операции один военнослужащий ВСУ был ликвидирован, второй взят в плен, однако из-за ранений его не удалось спасти, не смотря на оказанную медицинскую помощь. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039671704.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф