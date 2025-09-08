Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в день теряют по несколько единиц тяжелой техники в ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 08.09.2025
ВСУ в день теряют по несколько единиц тяжелой техники в ДНР
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВСУ в день теряют по несколько единиц тяжелой техники под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати". "На покровском направлении 33-й полк работает эффективно. Вы сами наблюдали, как только за сутки были уничтожены гаубица Д-30 и два танка", - сообщил "Сенсенати" агентству. Со слов офицера, ВСУ стараются беречь технику и маскировать ее. Уничтоженные танки использовались для стрельбы с закрытых огневых позиций, выполняя функции артиллерии. Благодаря продвижению российских бойцов и опыту воздушных разведчиков до техники ВСУ долетели FPV-дроны и уничтожили ее. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. ВСУ в день теряют по несколько единиц тяжелой техники под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати".
"На покровском направлении 33-й полк работает эффективно. Вы сами наблюдали, как только за сутки были уничтожены гаубица Д-30 и два танка", - сообщил "Сенсенати" агентству.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
Вчера, 20:35
Со слов офицера, ВСУ стараются беречь технику и маскировать ее. Уничтоженные танки использовались для стрельбы с закрытых огневых позиций, выполняя функции артиллерии. Благодаря продвижению российских бойцов и опыту воздушных разведчиков до техники ВСУ долетели FPV-дроны и уничтожили ее.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Заголовок открываемого материала