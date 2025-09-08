https://ria.ru/20250908/sotsfond-2040332216.html
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, даже если она выполняется дистанционно, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется", - говорится в документе. Объясняется, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых. "При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи", - уточняется в документе.
