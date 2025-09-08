Рейтинг@Mail.ru
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 08.09.2025 (обновлено: 10:34 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sotsfond-2040332216.html
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный - РИА Новости, 08.09.2025
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный
Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T02:21:00+03:00
2025-09-08T10:34:00+03:00
общество
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0599d13ecc23724baf067515b034aacc.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, даже если она выполняется дистанционно, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется", - говорится в документе. Объясняется, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых. "При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20250722/sotsfond-2030524641.html
https://ria.ru/20250823/ekspert-2037106948.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3334f6426842dc0ba0b03b505165257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный фонд россии
Общество, Социальный фонд России
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный

Больничный лист не будет оплачен при работе по совместительству

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если работник продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход, даже если она выполняется дистанционно, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется", - говорится в документе.
В Москве открылся сезон работы фонтанов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск
22 июля, 03:34
Объясняется, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых.
"При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи", - уточняется в документе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Эксперт рассказала о последствиях ухода на больничный перед увольнением
23 августа, 03:28
 
ОбществоСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала