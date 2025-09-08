https://ria.ru/20250908/sobaka--2040434904.html

В Перу собака спасла хозяина и его семью, потушив динамитную шашку

В Перу собака спасла хозяина и его семью, потушив динамитную шашку

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Собака по кличке Мачис потушила брошенную во двор своего хозяина динамитную шашку в Перу, и тем самым спасла мужчину и всю его семью, сообщает газета New York Post. "Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор ее хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять", - следует из публикации. Хозяин собаки рассказал газете, что Мачис начала жевать шашку, чем ее и потушила, повредив при этом голосовые связки. Также он сообщил, что ответственного за покушение задержали. По информации СМИ, при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяют при создании противопехотных мин.

