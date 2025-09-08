Рейтинг@Mail.ru
В Перу собака спасла хозяина и его семью, потушив динамитную шашку
14:19 08.09.2025
В Перу собака спасла хозяина и его семью, потушив динамитную шашку
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Собака по кличке Мачис потушила брошенную во двор своего хозяина динамитную шашку в Перу, и тем самым спасла мужчину и всю его семью, сообщает газета New York Post. "Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор ее хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять", - следует из публикации. Хозяин собаки рассказал газете, что Мачис начала жевать шашку, чем ее и потушила, повредив при этом голосовые связки. Также он сообщил, что ответственного за покушение задержали. По информации СМИ, при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяют при создании противопехотных мин.
В Перу собака спасла хозяина и его семью, потушив динамитную шашку

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Собака по кличке Мачис потушила брошенную во двор своего хозяина динамитную шашку в Перу, и тем самым спасла мужчину и всю его семью, сообщает газета New York Post.
"Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор ее хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять", - следует из публикации.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Дагестане курсант МВД спас семью, которую на машине уносило в реку
13 августа, 18:56
Хозяин собаки рассказал газете, что Мачис начала жевать шашку, чем ее и потушила, повредив при этом голосовые связки.
Также он сообщил, что ответственного за покушение задержали. По информации СМИ, при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяют при создании противопехотных мин.
Собака лает - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
9 июля, 17:08
 
