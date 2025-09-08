https://ria.ru/20250908/slutskij-2040528411.html

Слуцкий призвал к независимому расследованию подрыва "Северных потоков"

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ситуации вокруг подрыва "Северных потоков" необходимо проводить независимое международное расследование с привлечением высокопрофессиональных экспертов, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее издание Welt со ссылкой на неназванного немецкого следователя сообщало, что члены экипажа, предположительно, причастной к подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" яхты "Андромеда" действовали по заданию занимавшего на тот момент пост главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. "В ситуации вокруг подрыва "Северных потоков" необходимо проводить независимое международное расследование с привлечением высокопрофессиональных экспертов. А все, что происходит сейчас – саботаж и масштабное укрывательство на госуровне. И Берлин в этом кейсе – унтер-офицерская вдова, высекшая себя розгами русофобии", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что в Германии до сих пор пытаются уклониться от объективного расследования межгосударственного теракта на двух ветках газопровода "Северный поток" и "максимально замотать процесс". "Почти три года спустя после варварского подрыва официально не названы ни заказчики, ни реальные исполнители", - добавил парламентарий. "Версии о самостоятельности действий "группы украинских водолазов" не выдерживают никакого мало-мальски профессионального анализа. Также, как и остальные домыслы. Кто бы позволил хорошо экипированным дайверам с грузом взрывчатки в сотнях метрах от военной базы НАТО свободно передвигаться и погружаться, причем не один раз", - заключил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

