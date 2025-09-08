Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Силовики поймали одного из осужденных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.
"Восьмого сентября в 00:45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов*. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова* продолжается," — сказал собеседник агентства.
Что известно об инциденте
- В прошлый вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области заявила о побеге двух 24-летних мужчин из СИЗО-1 в столице Урала. Ими оказались Иван Корюков* и Александр Черепанов*, осужденные за приготовление к террористическому акту.
- Возбуждено дело по статье "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
- В главном управлении ФСИН пообещали денежное вознаграждение за помощь в задержании беглецов. Сообщалось, что они могут скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе.
- Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес им приговор 14 октября 2024 года.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
