https://ria.ru/20250908/sizo-2040347157.html

Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали

Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали - РИА Новости, 08.09.2025

Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали

Силовики поймали одного из осужденных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления ФСИН по региону. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T06:35:00+03:00

2025-09-08T06:35:00+03:00

2025-09-08T09:57:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040361725_0:175:637:533_1920x0_80_0_0_f150db7c5839c1e7a09b2d66add04a55.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Силовики поймали одного из осужденных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления ФСИН по региону."Восьмого сентября в 00:45 по местному времени сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый Черепанов*. Сопротивления он не оказал. Розыск Корюкова* продолжается," — сказал собеседник агентства.Что известно об инциденте* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20250907/ekaterinburg-2040278585.html

https://ria.ru/20250813/kuban-2035009099.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)