Сийярто назвал Киев ответственным за ухудшение отношений Венгрии и Украины
14:18 08.09.2025
Сийярто назвал Киев ответственным за ухудшение отношений Венгрии и Украины
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Отношения между Венгрией и Украиной постоянно ухудшаются, и ответственность за это несет исключительно Киев, поскольку это украинские власти притесняют венгерское меньшинство в Закарпатье, а не наоборот, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Ответственность за постоянное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной однозначно и исключительно лежит на Украине. Не Венгрия отняла права у проживающих здесь украинцев, а украинское государство постоянно отнимает права у венгерского меньшинства в Закарпатье", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Министр подчеркнул, что для улучшения отношений необходимо вернуть закарпатским венграм отобранные у них права, это зависит только от Киева. "Если закон о коррупции можно было восстановить в мгновение ока под давлением ЕС, то и права меньшинств можно восстановить за такое же время. Проблема в том, что пока ЕС по какой-то причине считал аффилированность коррумпированных структур в системе украинской власти важнее, его совершенно не интересует судьба закарпатских венгров. Ситуация такова", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто
© Страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
© Страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Отношения между Венгрией и Украиной постоянно ухудшаются, и ответственность за это несет исключительно Киев, поскольку это украинские власти притесняют венгерское меньшинство в Закарпатье, а не наоборот, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ответственность за постоянное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной однозначно и исключительно лежит на Украине. Не Венгрия отняла права у проживающих здесь украинцев, а украинское государство постоянно отнимает права у венгерского меньшинства в Закарпатье", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр подчеркнул, что для улучшения отношений необходимо вернуть закарпатским венграм отобранные у них права, это зависит только от Киева.
"Если закон о коррупции можно было восстановить в мгновение ока под давлением ЕС, то и права меньшинств можно восстановить за такое же время. Проблема в том, что пока ЕС по какой-то причине считал аффилированность коррумпированных структур в системе украинской власти важнее, его совершенно не интересует судьба закарпатских венгров. Ситуация такова", - отметил Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер Сийярто
 
 
