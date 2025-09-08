https://ria.ru/20250908/sijjarto-2040434704.html

Сийярто назвал Киев ответственным за ухудшение отношений Венгрии и Украины

БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Отношения между Венгрией и Украиной постоянно ухудшаются, и ответственность за это несет исключительно Киев, поскольку это украинские власти притесняют венгерское меньшинство в Закарпатье, а не наоборот, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Ответственность за постоянное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной однозначно и исключительно лежит на Украине. Не Венгрия отняла права у проживающих здесь украинцев, а украинское государство постоянно отнимает права у венгерского меньшинства в Закарпатье", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Министр подчеркнул, что для улучшения отношений необходимо вернуть закарпатским венграм отобранные у них права, это зависит только от Киева. "Если закон о коррупции можно было восстановить в мгновение ока под давлением ЕС, то и права меньшинств можно восстановить за такое же время. Проблема в том, что пока ЕС по какой-то причине считал аффилированность коррумпированных структур в системе украинской власти важнее, его совершенно не интересует судьба закарпатских венгров. Ситуация такова", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную.

