ЕК готовится к возможным санкциям США после рекордного штрафа Google - РИА Новости, 08.09.2025
13:28 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/shtraf-2040419458.html
ЕК готовится к возможным санкциям США после рекордного штрафа Google
в мире
сша
брюссель
европа
дональд трамп
еврокомиссия
google
евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Европейская комиссия готовится к возможным санкциям США после того, как Google оштрафовали на рекордные 2,95 миллиарда евро, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Джилл. В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple. "Комиссия готовится ко всем возможностям, и все варианты находятся на рассмотрении", - ответил он на соответствующий вопрос. В марте Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.* запрещена в РФ как экстремистская организация.
сша
брюссель
европа
в мире, сша, брюссель, европа, дональд трамп, еврокомиссия, google, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Европа, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Google, Евросоюз
© Flickr / tisebЕврокомиссия
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Flickr / tiseb
Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Европейская комиссия готовится к возможным санкциям США после того, как Google оштрафовали на рекордные 2,95 миллиарда евро, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Джилл.
В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
Вчера, 12:12
"Комиссия готовится ко всем возможностям, и все варианты находятся на рассмотрении", - ответил он на соответствующий вопрос.
В марте Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
* запрещена в РФ как экстремистская организация.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС
7 сентября, 12:10
 
В миреСШАБрюссельЕвропаДональд ТрампЕврокомиссияGoogleЕвросоюз
 
 
