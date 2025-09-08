Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин
12:33 08.09.2025
Умер экс-председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин
Умер экс-председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин
Верховный суд республики Коми сообщил о кончине бывшего председателя суда Вячеслава Шишкина, который возглавлял региональный судебный орган в 1994-2016 годах. РИА Новости, 08.09.2025
республика коми
россия
пермский государственный университет
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд республики Коми сообщил о кончине бывшего председателя суда Вячеслава Шишкина, который возглавлял региональный судебный орган в 1994-2016 годах. "Ушел из жизни председатель Верховного суда Республики Коми в почетной отставке Вячеслав Александрович Шишкин. Вячеслав Александрович проработал в судебной системе нашей республики сорок лет, из них почти 22 года - председателем Верховного суда Республики Коми", - говорится в публикации на странице Верховного суда Коми в соцсети "ВКонтакте". Шишкин родился в селе Усть-Кулом 26 ноября 1948 года. С отличием окончил юридический факультет Пермского государственного университета, а судебную работу начал в 1977 году с должности народного судьи Сыктывкарского городского народного суда. Он работал в Верховном суде республики Коми с сентября 1986 года, с 1987 года по 1994 год занимал должность заместителя председателя Верховного суда Коми, в 1994-2016 годах - его председателя. Шишкин имеет почетные звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" и "Заслуженный работник Республики Коми". Указом президента РФ от 27 мая 2005 года он награжден Орденом Почета. Как отмечают в Верховном суде Коми, Шишкин внес огромный вклад в укрепление авторитета судебной власти и совершенствование правосудия. Он был "профессионалом высочайшего класса, справедливым судьей, замечательным наставником, мудрым руководителем". О дате и месте прощания с Шишкиным пока не сообщается.
республика коми, россия, пермский государственный университет, происшествия
Республика Коми, Россия, Пермский государственный университет, Происшествия
Умер экс-председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин

Экс-председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин умер на 77-м году жизни

© Фото : Верховный Суд Республики Коми/ВКонтактеВячеслав Шишкин
Вячеслав Шишкин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Верховный Суд Республики Коми/ВКонтакте
Вячеслав Шишкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд республики Коми сообщил о кончине бывшего председателя суда Вячеслава Шишкина, который возглавлял региональный судебный орган в 1994-2016 годах.
"Ушел из жизни председатель Верховного суда Республики Коми в почетной отставке Вячеслав Александрович Шишкин. Вячеслав Александрович проработал в судебной системе нашей республики сорок лет, из них почти 22 года - председателем Верховного суда Республики Коми", - говорится в публикации на странице Верховного суда Коми в соцсети "ВКонтакте".
Шишкин родился в селе Усть-Кулом 26 ноября 1948 года. С отличием окончил юридический факультет Пермского государственного университета, а судебную работу начал в 1977 году с должности народного судьи Сыктывкарского городского народного суда.
Он работал в Верховном суде республики Коми с сентября 1986 года, с 1987 года по 1994 год занимал должность заместителя председателя Верховного суда Коми, в 1994-2016 годах - его председателя.
Шишкин имеет почетные звания "Заслуженный юрист Российской Федерации" и "Заслуженный работник Республики Коми". Указом президента РФ от 27 мая 2005 года он награжден Орденом Почета.
Как отмечают в Верховном суде Коми, Шишкин внес огромный вклад в укрепление авторитета судебной власти и совершенствование правосудия. Он был "профессионалом высочайшего класса, справедливым судьей, замечательным наставником, мудрым руководителем".
О дате и месте прощания с Шишкиным пока не сообщается.
 
