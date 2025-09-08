https://ria.ru/20250908/sever-2040399873.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:16:00+03:00
2025-09-08T12:16:00+03:00
2025-09-08T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
сумская область
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, волчанск
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера" за сутки
