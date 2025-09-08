Рейтинг@Mail.ru
Колонна протестующих двинулась шествием по центру Белграда
16:46 08.09.2025 (обновлено: 17:20 08.09.2025)
Колонна протестующих двинулась шествием по центру Белграда
2025-09-08T16:46:00+03:00
2025-09-08T17:20:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
патриарх сербский порфирий
БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции после блокирования улицы на протесте у правительства Сербии двинулись шествием по центру Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрали сторонников в соцсетях на акцию в 14.00 (15.00 мск) перед зданием сербского правительства на перекрестке крупнейших улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где также расположены МИД и минобороны Сербии. К назначенному времени движение по улицам Неманьина, Кнеза Милоша и прилегающим к ним было перекрыто толпой. С импровизированной сцены активисты заявили о недопустимом - по их мнению - применении силы и спецсредств полицией на предыдущих протестах После этого колонна двинулась со свистом, скандированием и вувузелами вниз по улице Неманьина. Движение на перекрестке у правительства было восстановлено. Среди флагов - портрет Че Гевары, лик Христа Спасителя на хоругви, национальные флаги и флаги факультетов. По плану шествие до "Палаты правосудия", затем здания МВД. Полиция не вмешивается. По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
сербия
в мире, сербия, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции после блокирования улицы на протесте у правительства Сербии двинулись шествием по центру Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрали сторонников в соцсетях на акцию в 14.00 (15.00 мск) перед зданием сербского правительства на перекрестке крупнейших улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где также расположены МИД и минобороны Сербии. К назначенному времени движение по улицам Неманьина, Кнеза Милоша и прилегающим к ним было перекрыто толпой. С импровизированной сцены активисты заявили о недопустимом - по их мнению - применении силы и спецсредств полицией на предыдущих протестах
После этого колонна двинулась со свистом, скандированием и вувузелами вниз по улице Неманьина. Движение на перекрестке у правительства было восстановлено. Среди флагов - портрет Че Гевары, лик Христа Спасителя на хоругви, национальные флаги и флаги факультетов.
По плану шествие до "Палаты правосудия", затем здания МВД. Полиция не вмешивается.
По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
