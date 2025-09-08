https://ria.ru/20250908/serbiya-2040476855.html

Колонна протестующих двинулась шествием по центру Белграда

Колонна протестующих двинулась шествием по центру Белграда - РИА Новости, 08.09.2025

Колонна протестующих двинулась шествием по центру Белграда

Студенты и сторонники оппозиции после блокирования улицы на протесте у правительства Сербии двинулись шествием по центру Белграда, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:46:00+03:00

2025-09-08T16:46:00+03:00

2025-09-08T17:20:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

патриарх сербский порфирий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040489692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13bd8f3eca4748810e5d318281571542.jpg

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции после блокирования улицы на протесте у правительства Сербии двинулись шествием по центру Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрали сторонников в соцсетях на акцию в 14.00 (15.00 мск) перед зданием сербского правительства на перекрестке крупнейших улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где также расположены МИД и минобороны Сербии. К назначенному времени движение по улицам Неманьина, Кнеза Милоша и прилегающим к ним было перекрыто толпой. С импровизированной сцены активисты заявили о недопустимом - по их мнению - применении силы и спецсредств полицией на предыдущих протестах После этого колонна двинулась со свистом, скандированием и вувузелами вниз по улице Неманьина. Движение на перекрестке у правительства было восстановлено. Среди флагов - портрет Че Гевары, лик Христа Спасителя на хоругви, национальные флаги и флаги факультетов. По плану шествие до "Палаты правосудия", затем здания МВД. Полиция не вмешивается. По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://ria.ru/20250908/serbija-2040327658.html

https://ria.ru/20250908/belgrad-2040451626.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие по центру Белграда Студенты и сторонники оппозиции после блокирования улицы на протесте у правительства Сербии двинулись шествием по центру Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Среди флагов - портрет Че Гевары, лик Христа Спасителя на хоругви, национальные флаги и флаги факультетов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-09-08T16:46 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, патриарх сербский порфирий