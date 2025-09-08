В Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских
В Сербии на акции протеста в городе Косьерич пострадали трое полицейских
© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны во время акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции, заявила пресс-служба министерства внутренних дел.
По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны.
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских
6 сентября, 13:48
"Вечером в воскресенье около 20.20 (21.20 мск) в Косьериче на перекрестке... препятствовали шествию граждан под девизом "Стоп блокированию (учреждений и инфраструктуры – ред.)". С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В.Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении – нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами.
Тринадцать полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде в ночь на субботу, задержаны 42 демонстранта, заявил ранее вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. По его словам, демонстранты, напавшие в ночь на субботу на полицейских, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры и носили каски и маски.
Александр Боцан-Харченко: протесты в Сербии вступили в фазу насилия
29 августа, 09:00
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на "лицемерное" присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя "Европейской партии зеленых" на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых снова является вся Сербия.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии
30 августа, 07:44