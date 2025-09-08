https://ria.ru/20250908/schepikhin--2040452993.html

Щепихин* подтвердил в суде, что признал вину по уголовному делу

Блогер Арег Щепихин* в суде подтвердил, что признал вину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин* в суде подтвердил, что признал вину по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.Суд в понедельник начал рассматривать дело блогера по существу. Ранее ему продлили арест до января 2026 года."Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю", - сказал Щепихин*.Однако во время перерыва в судебном заседании Щепихин*, общаясь со своим адвокатом, сообщил ей, что не признает вину по вменяемой ему 148 статье УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Таким образом, со статьями 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) он согласился.При этом до перерыва в судебном заседании после оглашения обвинительного заключения прокурором Щепихин*, отвечая на вопрос судьи касаемо предъявленного ему обвинения, сказал, что оно ему понятно, он признает вину.Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что блогер сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".Щепихин* внесен в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

