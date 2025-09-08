https://ria.ru/20250908/schedrin-2040336531.html

У Родиона Щедрина появились наследники, заявил юрист

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наследственное дело композитора Родиона Щедрина открыто, значит, появились его наследники, которые обратились к нотариусу, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни в Германии в ночь на 29 августа. Согласно юридическим материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, после смерти композитора было открыто наследственное дело, которое ведет нотариус в Москве. "Юридически момент открытия наследства наступает со смертью гражданина или со вступлением в силу решения суда о признании его умершим. Но само "наследственное дело" у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ - обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства. С этого момента нотариус регистрирует дело в единой информационной системе нотариата, и оно становится доступным для проверки в публичном реестре", - рассказал Адамс. Юрист объяснил, что открытие наследственного дела не связано с инициативой госорганов, а нотариус не может начать процедуру самостоятельно. Он уточнил, что нотариус может после известия о смерти принять меры по охране имущества, но полноценное производство начнется лишь после обращения. "Поводом для этого может быть не только заявление наследника, но и, например, отказ от наследства, заявление кредитора умершего или пережившего супруга о своей доле. Но в любом случае должен быть конкретный документ, поступивший в канцелярию", - пояснил Адамс. Как подчеркнул юрист, в открытии наследственного дела важное значение имеют сроки. "Для наследников установлен шестимесячный период, в течение которого они могут заявить о своих правах. Отсчет идет с даты смерти. Именно в эти месяцы наследники должны обратиться к нотариусу, чтобы подать заявление и войти в круг наследников. Если никто из них не подаст документов, наследственное дело формально может так и не появиться в реестре, хотя само наследство юридически открыто с момента смерти", - обратил внимание Адамс. Кроме того, юрист отметил, что место открытия дела определяется последним местом жительства умершего. В случае, если оно неизвестно или находится за пределами страны, то следует обращаться по месту нахождения имущества в РФ, добавил он. Адамс напомнил, что проверить, заведено ли наследственное дело, можно в соответствующем открытом реестре Федеральной нотариальной палаты. Запись, появившаяся в реестре, означает, что нотариус получил документы и начал производство, объяснил юрист. "За словами об "открытии наследственного дела" всегда стоит чья-то инициатива. Это не автоматический процесс, а результат обращения наследников или других лиц к нотариусу. Дальше процедура развивается по установленным законом правилам: регистрация, сбор заявлений, проверка состава имущества и, в конечном счете, выдача свидетельств о праве на наследство. И если фамилия появилась в реестре, значит, кто-то уже сделал первый шаг, положив начало движению всей наследственной процедуре", - заключил Адамс.

