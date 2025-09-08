https://ria.ru/20250908/saratov-2040539624.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 08.09.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T20:23:00+03:00

2025-09-08T20:23:00+03:00

2025-09-08T20:23:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528218_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_4ed7ee10f22529d6a1095235cc155ac9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250908/opasnost-2040538248.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)