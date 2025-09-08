https://ria.ru/20250908/saratov-2040539624.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
