https://ria.ru/20250908/saratov-2040531154.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.09.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T19:49:00+03:00

2025-09-08T19:49:00+03:00

2025-09-08T19:49:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт "гагарин"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250908/mer-2040530387.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "гагарин"