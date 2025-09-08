Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложит новый пакет санкций против России к 12 сентября, пишут СМИ
15:52 08.09.2025 (обновлено: 16:04 08.09.2025)
ЕК предложит новый пакет санкций против России к 12 сентября, пишут СМИ
Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер."Дипломаты ЕС заявили, что они ожидают, что комиссия предложит 19-й пакет санкций против России к пятнице", - говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер.
"Дипломаты ЕС заявили, что они ожидают, что комиссия предложит 19-й пакет санкций против России к пятнице", - говорится в публикации.
Рабочие на участке китайско-российского газопровода Восточный маршрут - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
Вчера, 13:51
 
