ЕК предложит новый пакет санкций против России к 12 сентября, пишут СМИ

Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:52:00+03:00

2025-09-08T15:52:00+03:00

2025-09-08T16:04:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер."Дипломаты ЕС заявили, что они ожидают, что комиссия предложит 19-й пакет санкций против России к пятнице", - говорится в публикации.

