Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 08.09.2025
15:37 08.09.2025
Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
бразилия
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
"Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
Путин на внеочередной встрече БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лидеры стран БРИКС провели внеочередной онлайн-саммит объединения
