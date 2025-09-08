https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040453515.html

Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва

Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва - РИА Новости, 08.09.2025

Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва

Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:37:00+03:00

2025-09-08T15:37:00+03:00

2025-09-08T15:37:00+03:00

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.

https://ria.ru/20250908/sammit-2040450166.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс