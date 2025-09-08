https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040453515.html
Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва
Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва
Вторичные санкции мешают укреплению торговых связей, заявил Лула да Силва
Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его...
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", - заявил Лула да Силва.
