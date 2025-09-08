FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
FT: Евросоюз обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа
© Getty Images / CFOTOРабочие на участке китайско-российского газопровода "Восточный маршрут"
© Getty Images / CFOTO
Рабочие на участке китайско-российского газопровода "Восточный маршрут". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Евросоюзе обсуждают введение санкций против Китая и других стран, приобретающих российские энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними, утверждается в материале. Ожидается, что в понедельник европейская делегация отправится в Вашингтон, чтобы обсудить санкции, связанные с Россией.
Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
