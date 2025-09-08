Рейтинг@Mail.ru
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
13:51 08.09.2025 (обновлено: 22:05 08.09.2025)
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей - РИА Новости, 08.09.2025
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей
В Евросоюзе обсуждают введение санкций против Китая и других стран, приобретающих российские энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Евросоюзе обсуждают введение санкций против Китая и других стран, приобретающих российские энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники."Чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", — говорится в публикации.Достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними, утверждается в материале. Ожидается, что в понедельник европейская делегация отправится в Вашингтон, чтобы обсудить санкции, связанные с Россией.Ранее в понедельник министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа поспособствует принятию в Америке решения в пользу санкций против России.Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российских энергоносителей

FT: Евросоюз обсуждает санкции против Китая за покупку российских нефти и газа

© Getty Images / CFOTOРабочие на участке китайско-российского газопровода "Восточный маршрут"
Рабочие на участке китайско-российского газопровода Восточный маршрут - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / CFOTO
Рабочие на участке китайско-российского газопровода "Восточный маршрут". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Евросоюзе обсуждают введение санкций против Китая и других стран, приобретающих российские энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«

"Чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа", — говорится в публикации.

Достижение прогресса по вторичным санкциям потребует поддержки Соединенных Штатов и согласования действий с ними, утверждается в материале. Ожидается, что в понедельник европейская делегация отправится в Вашингтон, чтобы обсудить санкции, связанные с Россией.
Ранее в понедельник министр энергетики США Крис Райт заявил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа поспособствует принятию в Америке решения в пользу санкций против России.
Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.

Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
