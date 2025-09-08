Рейтинг@Mail.ru
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков
11:40 08.09.2025
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2025
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков
Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков

Песков: никакие санкции не заставят РФ изменить свою последовательную позицию

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
 
