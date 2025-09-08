https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040390906.html

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2025

Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков

Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:40:00+03:00

2025-09-08T11:40:00+03:00

2025-09-08T11:48:00+03:00

россия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119565_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_83343c6f92c0ccd1dd3117cd09aa2ee5.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, дмитрий песков, политика