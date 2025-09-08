Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию, заявил Песков

https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040390906.html
2025-09-08T11:40:00+03:00
россия
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
россия
