https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040389214.html
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
Песков назвал западные санкции против России бесполезными - РИА Новости, 08.09.2025
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:36:00+03:00
2025-09-08T11:36:00+03:00
2025-09-08T11:45:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040379121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
Песков назвал санкции Запада против РФ бесполезным способом оказать давление