Песков назвал западные санкции против России бесполезными

Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

