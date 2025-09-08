Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
11:36 08.09.2025
Песков назвал западные санкции против России бесполезными
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лавров прокомментировал надежды Запада ослабить Россию санкциями
Россия Дмитрий Песков В мире
 
 
