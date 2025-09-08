https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040380052.html

Глава Евросовета призвал усилить меры против стран, покупающих газ у России

Глава Евросовета призвал усилить меры против стран, покупающих газ у России - РИА Новости, 08.09.2025

Глава Евросовета призвал усилить меры против стран, покупающих газ у России

Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:15:00+03:00

2025-09-08T11:15:00+03:00

2025-09-08T11:15:00+03:00

финляндия

москва

кайя каллас

антониу кошта

россия

евросовет

евросоюз

владимир путин

БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти."Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

