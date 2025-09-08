https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040379121.html
Лавров прокомментировал надежды Запада ослабить Россию санкциями
Лавров прокомментировал надежды Запада ослабить Россию санкциями - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров прокомментировал надежды Запада ослабить Россию санкциями
Глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Запад "не на тех напал", надеясь ослабить Россию санкциями. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:08:00+03:00
2025-09-08T11:08:00+03:00
2025-09-08T11:08:00+03:00
россия
сергей лавров
мгимо
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/56/1558155627_0:282:2048:1434_1920x0_80_0_0_163a97352b2caf303d38d0ba7400588e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Запад "не на тех напал", надеясь ослабить Россию санкциями. Он напомнил, что в Концепции внешней политики России четко обозначено, что главной задачей работы является обеспечение максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности страны, ее социально-экономического развития, повышения благосостояния граждан. "То, что эта взаимосвязь существует, доказали события, связанные с введением нелегитимных, односторонних беспрецедентных санкций против нас, когда нам главную задачу создания благоприятных внешних условий, хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться. Не на тех напали", - сказал министр на встрече со студентами МГИМО. По словам Лаврова, его поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих попыток приструнить, подчинить и наказать Россию.
https://ria.ru/20250813/rossiya-2034847816.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/56/1558155627_0:90:2048:1626_1920x0_80_0_0_fede5a2ed750535b8392acd62c44384e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, мгимо, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика
Лавров прокомментировал надежды Запада ослабить Россию санкциями
Лавров: Запад не на тех напал, надеясь ослабить Россию санкциями