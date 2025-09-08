Рейтинг@Mail.ru
09:57 08.09.2025 (обновлено: 12:37 08.09.2025)
СМИ: санкции ЕС против России могут затронуть банки и нефтяные компании
россия
брюссель
сша
роснефть
владимир путин
экономика
евросоюз
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность введения в рамках нового пакета санкций против России мер в отношении банков, энергетических компаний, платежных систем. передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью", - сообщили источники агентству.ЕС также рассматривает возможность ужесточения санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми пользуется, например, "Роснефть", отмечает агентство.Пакет ограничений также предполагает расширение санкций в отношении российских судов, нефтяных трейдеров в третьих странах и запрет на перестрахование танкеров, включенных в санкционный список.Другие рассматриваемые меры включают ограничения на выдачу виз, ограничения на порты, обслуживающие подпадающие под санкции суда, и санкции на такие услуги, как искусственный интеллект, имеющие военное значение, добавили источники.По словам источников, Брюссель надеется скоординировать некоторые из своих последних мер с США. Делегация официальных лиц ЕС отправится в Вашингтон на этой неделе для встречи с американскими коллегами и обсуждения возможностей совместных действий.Как сообщается, постпреды стран ЕС в Брюсселе были проинформированы о предлагаемом пакете мер на выходных, и ожидается, что он будет официально представлен в ближайшие дни.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия, брюссель, сша, роснефть, владимир путин, экономика, евросоюз
Россия, Брюссель, США, Роснефть, Владимир Путин, Экономика, Евросоюз
