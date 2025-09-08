https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040360736.html

СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России

СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России - РИА Новости, 08.09.2025

СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России

Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T09:51:00+03:00

2025-09-08T09:51:00+03:00

2025-09-08T09:56:00+03:00

в мире

россия

москва

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС. "Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250907/tramp-2040307442.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз