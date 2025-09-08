Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 08.09.2025 (обновлено: 09:56 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040360736.html
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России - РИА Новости, 08.09.2025
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:51:00+03:00
2025-09-08T09:56:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС. "Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250907/tramp-2040307442.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России

Politico: ЕК может выдвинуть предложение по санкциям против РФ к концу недели

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов.
По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС.
"Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Трамп заявил, что готов ко второй стадии санкций против России
Вчера, 19:13
 
В миреРоссияМоскваВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала