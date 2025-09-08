https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040360736.html
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России - РИА Новости, 08.09.2025
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:51:00+03:00
2025-09-08T09:51:00+03:00
2025-09-08T09:56:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС. "Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250907/tramp-2040307442.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
Politico: ЕК может выдвинуть предложение по санкциям против РФ к концу недели