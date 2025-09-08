https://ria.ru/20250908/rybak--2040358546.html
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода - РИА Новости, 08.09.2025
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России. РИА Новости, 08.09.2025
саратовская область
россия
энгельсский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России. "Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту смерти 28-летнего рыбака на берегу оросительного канала вблизи поселка Новопушкинское Энгельсского района", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи отметили, что мужчина, замахнувшись удочкой, задел провода. В результате он получил ожоги, от которых скончался на месте.
