В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода

2025-09-08T09:30:00+03:00

САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России. "Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту смерти 28-летнего рыбака на берегу оросительного канала вблизи поселка Новопушкинское Энгельсского района", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи отметили, что мужчина, замахнувшись удочкой, задел провода. В результате он получил ожоги, от которых скончался на месте.

