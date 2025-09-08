Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
09:30 08.09.2025
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода - РИА Новости, 08.09.2025
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода
Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России. РИА Новости, 08.09.2025
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России. "Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту смерти 28-летнего рыбака на берегу оросительного канала вблизи поселка Новопушкинское Энгельсского района", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи отметили, что мужчина, замахнувшись удочкой, задел провода. В результате он получил ожоги, от которых скончался на месте.
саратовская область
россия
энгельсский район
саратовская область, россия, энгельсский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Саратовская область, Россия, Энгельсский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода

СК РФ: в Саратовской области рыбак погиб, задев удочкой провода

САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Рыбак погиб в Энгельсском районе Саратовской области, задев удочкой провода и получив ожоги, сообщили журналистам в региональном СУСК России.
"Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту смерти 28-летнего рыбака на берегу оросительного канала вблизи поселка Новопушкинское Энгельсского района", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Следователи отметили, что мужчина, замахнувшись удочкой, задел провода. В результате он получил ожоги, от которых скончался на месте.
Саратовская область, Россия, Энгельсский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
 
 
