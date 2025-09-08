Рейтинг@Mail.ru
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
16:50 08.09.2025 (обновлено: 16:51 08.09.2025)
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
россия
украина
тернопольская область
игорь руденя
служба безопасности украины
в мире
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 8 годам лишения свободы губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры. "В Тернопольской области к восьми годам заочно приговорили губернатора Тверской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации Тернопольской областной прокуратуры, губернатор Тверской области финансово обеспечивал военнослужащих ВС России, передавал гуманитарную помощь в город Бердянск Запорожской области. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
россия, украина, тернопольская область, игорь руденя, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Тернопольская область, Игорь Руденя, Служба безопасности Украины, В мире
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 8 годам лишения свободы губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры.
Тернопольской области к восьми годам заочно приговорили губернатора Тверской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации Тернопольской областной прокуратуры, губернатор Тверской области финансово обеспечивал военнослужащих ВС России, передавал гуманитарную помощь в город Бердянск Запорожской области.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия Украина Тернопольская область Игорь Руденя Служба безопасности Украины
 
 
