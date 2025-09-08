https://ria.ru/20250908/rudenya-2040478385.html
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 8 годам лишения свободы губернатора Тверской области Игоря Руденю, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры. "В Тернопольской области к восьми годам заочно приговорили губернатора Тверской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации Тернопольской областной прокуратуры, губернатор Тверской области финансово обеспечивал военнослужащих ВС России, передавал гуманитарную помощь в город Бердянск Запорожской области. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
На Украине вынесли заочный приговор губернатору Тверской области
