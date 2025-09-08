Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию
Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию вместе с женой
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил о желании переехать в Россию вместе с супругой.
"Я и моя супруга, мы хотели бы поселиться в России", — сказал он, выступая перед студентами Российского государственного социального университета в Москве.
Де Голль также выразил надежду, что их дети смогут однажды учиться в этом университете.
"Считаю, что это было бы ярким, сильным символом франко-российской дружбы", — добавил он.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
