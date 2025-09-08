https://ria.ru/20250908/rossiya-2040553489.html

Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию

Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию - РИА Новости, 08.09.2025

Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил о желании... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T23:02:00+03:00

2025-09-08T23:02:00+03:00

2025-09-08T23:33:00+03:00

в мире

франция

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил о желании переехать в Россию вместе с супругой. "Я и моя супруга, мы хотели бы поселиться в России", — сказал он, выступая перед студентами Российского государственного социального университета в Москве. Де Голль также выразил надежду, что их дети смогут однажды учиться в этом университете. "Считаю, что это было бы ярким, сильным символом франко-российской дружбы", — добавил он. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.

https://ria.ru/20250908/frantsiya-2040552516.html

https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016299298.html

франция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, москва