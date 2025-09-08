https://ria.ru/20250908/rossiya-2040447486.html
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия - РИА Новости, 08.09.2025
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия
Россия в действительности угрожает лишь тем, кто прикрывает ее якобы вмешательством свои политические неудачи, написал в соцсети Х профессор Университета... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в действительности угрожает лишь тем, кто прикрывает ее якобы вмешательством свои политические неудачи, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Россия представляет собой серьезную угрозу для подотчетности на Западе, поскольку все его политические неудачи с 2016 года объяснялись российским вмешательством", — отметил он.Профессор назвал этот подход "очень умным", поскольку призыв к ответственности на Западе всегда расценивается как защита России или даже участие в ее операциях влияния.На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о якобы российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.Ранее президент Молдавии Майя Санду, не приводя никаких доказательств, заявила, что Россия готовит вмешательство в парламентские выборы в республике, намеченные на 28 сентября.
