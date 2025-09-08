Рейтинг@Mail.ru
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rossiya-2040447486.html
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия - РИА Новости, 08.09.2025
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия
Россия в действительности угрожает лишь тем, кто прикрывает ее якобы вмешательством свои политические неудачи, написал в соцсети Х профессор Университета... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:19:00+03:00
2025-09-08T15:19:00+03:00
запад
россия
"вмешательство" рф в выборы в сша
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019944012_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_9055a53003766268d21681180d877065.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в действительности угрожает лишь тем, кто прикрывает ее якобы вмешательством свои политические неудачи, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Россия представляет собой серьезную угрозу для подотчетности на Западе, поскольку все его политические неудачи с 2016 года объяснялись российским вмешательством", — отметил он.Профессор назвал этот подход "очень умным", поскольку призыв к ответственности на Западе всегда расценивается как защита России или даже участие в ее операциях влияния.На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о якобы российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.Ранее президент Молдавии Майя Санду, не приводя никаких доказательств, заявила, что Россия готовит вмешательство в парламентские выборы в республике, намеченные на 28 сентября.
https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html
https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019944012_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_656c0d77cdeb7bd26c7ad40950c63dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запад, россия, "вмешательство" рф в выборы в сша, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, гленн дизен
Запад, Россия, "вмешательство" РФ в выборы в США, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Гленн Дизен
"Очень умно". На Западе объяснили, кому действительно "угрожает" Россия

Дизен: Россия угрожает тем, кто объяснял ее якобы вмешательством свои неудачи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия в действительности угрожает лишь тем, кто прикрывает ее якобы вмешательством свои политические неудачи, написал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Россия представляет собой серьезную угрозу для подотчетности на Западе, поскольку все его политические неудачи с 2016 года объяснялись российским вмешательством", — отметил он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
19 июля, 05:39
Профессор назвал этот подход "очень умным", поскольку призыв к ответственности на Западе всегда расценивается как защита России или даже участие в ее операциях влияния.
На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о якобы российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.
Ранее президент Молдавии Майя Санду, не приводя никаких доказательств, заявила, что Россия готовит вмешательство в парламентские выборы в республике, намеченные на 28 сентября.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие
7 июля, 11:29
 
ЗападРоссия"вмешательство" РФ в выборы в СШАСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляскаГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала