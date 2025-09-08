https://ria.ru/20250908/rossija-2040412741.html

Значительная часть внутренних целей СВО уже выполнена, считает Дугин

08.09.2025

Значительная часть внутренних целей СВО уже выполнена, считает Дугин

Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, считает... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Мы фактически начали процесс оздоровления (во время СВО - ред.)... Мы вернулись к самим себе... Какая-то часть значительная внутренних целей специальной военной операции выполнена. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам Дугина, Россия сделала ставку на многополярный мир, страна может отстоять свой суверенитет, несмотря на противостояние с коллективным Западом. "То, что произошло внутри нашего общества - это победа, которой мы можем гордиться... Это историческое событие, все наше общество меняется в нужную сторону", - добавил философ.

