Значительная часть внутренних целей СВО уже выполнена, считает Дугин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Мы фактически начали процесс оздоровления (во время СВО - ред.)... Мы вернулись к самим себе... Какая-то часть значительная внутренних целей специальной военной операции выполнена. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам Дугина, Россия сделала ставку на многополярный мир, страна может отстоять свой суверенитет, несмотря на противостояние с коллективным Западом. "То, что произошло внутри нашего общества - это победа, которой мы можем гордиться... Это историческое событие, все наше общество меняется в нужную сторону", - добавил философ.
