Значительная часть внутренних целей СВО уже выполнена, считает Дугин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 08.09.2025
Значительная часть внутренних целей СВО уже выполнена, считает Дугин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Мы фактически начали процесс оздоровления (во время СВО - ред.)... Мы вернулись к самим себе... Какая-то часть значительная внутренних целей специальной военной операции выполнена. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам Дугина, Россия сделала ставку на многополярный мир, страна может отстоять свой суверенитет, несмотря на противостояние с коллективным Западом. "То, что произошло внутри нашего общества - это победа, которой мы можем гордиться... Это историческое событие, все наше общество меняется в нужную сторону", - добавил философ.
© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена, Россия осознает себя совершенно иным в отличие от Запада обществом, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Мы фактически начали процесс оздоровления (во время СВО - ред.)... Мы вернулись к самим себе... Какая-то часть значительная внутренних целей специальной военной операции выполнена. Это уже Россия, осознающая себя самостоятельным государством-цивилизацией, совершенно иным обществом, нежели Запад", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
По словам Дугина, Россия сделала ставку на многополярный мир, страна может отстоять свой суверенитет, несмотря на противостояние с коллективным Западом.
"То, что произошло внутри нашего общества - это победа, которой мы можем гордиться... Это историческое событие, все наше общество меняется в нужную сторону", - добавил философ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
11 августа, 13:16
11 августа, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ДугинВ мире
 
 
